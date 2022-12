The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X: video confronto e tutte le novità

In arrivo gratuitamente per tutti i possessori di The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, l'upgrade next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt introduce un'ampia rassegna di migliorie all'interno del titolo di CD Projekt RED.

In occasione del lancio del contenuto, la software house polacca ha dunque reso disponibile l'elenco completo delle migliorie next gen di The Wticher 3, con tutti i dettagli sulle nuove feature introdotte dal gioco su PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Oltre alle numerose migliorie tecniche, The Witcher 3: Wild Hunt potrà contare su di una serie di contenuti aggiuntivi.



Tra questi, spicca la missione secondaria "All'ombra del fuoco eterno". Da portare a termine nel territorio di Velen. Quest'ultima propone ricompense ispirate alla serie Netflix di The Witcher. Incluse poi nuove skin per i personaggi di Ranuncolo e una inedita armatura di Nilfgaard. Completano il quadro l'introduzione del doppiaggio in lingua cinese e coreana.

Con la pubblicazione dell'update next-gen dell'avventura di Geralt di Rivia, arrivano immancabilmente anche i primi video confronti. Tra questi, troviamo in particolare un'interessante analisi realizzata da El Analista de Bits, che propone il filmato disponibile in apertura a questa news. Stando a quanto riferito dal noto utente, su console Sony The Witcher 3 si propone nelle seguenti declinazioni:

PS4 : risoluzione a 1920x1080p a 30fps;

: risoluzione a 1920x1080p a 30fps; PS4 Pro : risoluzione a 1920x2160p e 30fps;

: risoluzione a 1920x2160p e 30fps; PS5: in Ray-Tracing Mode, il titolo prone 2560x1440p dinamici, a 30fps. In media, l'esperienza si attesa sui 1188p. In Performance Mode, si raggiungono i 3840x2160p dinamici, ma con frame rate a 60fps. In questo caso, il gioco viaggia per la maggior parte del tempo a 1548p;

In generale, l'update ha inoltre provveduto a ridurre sensibilmente i tempi di caricamento del GDR. Ricordiamo infine che diverse mod saranno incluse nella versione next gen di The Witcher 3, in arrivo domani, mercoledì 14 dicembre 2022.