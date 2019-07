The Witcher 3 in Ray Tracing è uno spettacolo con la mod Exodus Reshade

Dalle pagine di NexusMods, il programmatore dilettante Thibault Taillefer ci informa di aver concluso i lavori su Exodus Reshade, la mod che promette di spingere la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt ai limiti del fotorealismo grazie all'utilizzo della tecnologia di Ray Tracing e di tantissime altre mod grafiche.

Partendo dalla solidissima base offertagli dal tool ReShade che tante gioie sta dando ai creatori di contenuti di GTA 5 in 4k con Ray Tracing, l'autore di Exodus Reshade ha modificato gli asset grafici e gli strumenti di sviluppo realizzati dagli altri membri della talentuosa scena dei modder di The Witcher 3 per migliorare la palette cromatica, le texture, l'illuminazione, i modelli poligonali dei personaggi e gli effetti particellari del capolavoro fantasy di CD Projekt. Il tutto, senza stravolgerne la "visione" originaria.

La lista di mod integrate e perfezionat da Thibault è davvero lunga e comprende alcuni dei tool più apprezzati dalla scena per integrare e migliorare effetti come Ambient Light, Chromatic Aberration, Clarity 2, FilmGrain 2, FXAA, qUINT Bloom, qUINT Lightroom, Surface Sharpen, Technicolor 2 e qUINT Ray Tracing. L'autore di Exodus Reshade ha persino integrato tre preset grafici per coloro che non desiderano impostare manualmente tutti i parametri della mod: il preset più basso dovrebbe impattare sulle prestazioni della versione base (a parità di settaggi grafici utilizzati) di non più di 10 frame al secondo.

Giudicate voi stessi i risultati ottenuti dal modder ammirando la galleria immagini che vi lasciamo in calce alla notizia. Se amate l'epopea dello Strigo, non lasciatevi scappare il nostro ultimo Video speciale sulla storia dei giochi CD Projekt RED tra The Witcher e Cyberpunk 2077.