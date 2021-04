The Witcher 3 da record: 30 milioni di copie vendute e chiarimenti sull'update next gen

In occasione dell'ultimo report finanziario di CD Projekt, l'azienda polacca ha discusso del successo commerciale di Cyberpunk 2077 al lancio e certificato l'avvenuto superamento delle 30 milioni di copie vendute da The Witcher 3 Wild Hunt.

Il terzo capitolo dell'epopea ruolistica dello Strigo ha chiuso il 2020 con vendite record, grazie anche all'innegabile ritorno di popolarità dato dalla serie Netflix di The Witcher e dalla pubblicazione del titolo su Nintendo Switch.

I ricavi generati da CD Projekt con The Witcher 3 nel 2020, infatti, sono stati superiori a quelli registrati in ciascuno dei tre anni precedenti: soltanto nella fase di lancio tra il 2015 e il 2016 il ritorno economico della software house europea per le vendite di Wild Hunt è stato superiore. Le infografiche mostrate nel report confermano anche il raggiungimento delle 50 milioni di copie vendute dai videogiochi della serie di The Witcher.

A margine dell'ultimo appuntamento con i propri azionisti e investitori, le alte sfere di CD Projekt hanno infine riferito che la roadmap di sviluppo dell'update next gen di The Witcher 3 non subirà modifiche: il lancio dell'aggiornamento grafico e prestazionale per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S era e continua ad essere pianificato entro la fine del 2021, similarmente all'omologo update next gen di Cyberpunk 2077.