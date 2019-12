The Witcher 3, è record! L'effetto Netflix: mai così tanti giocatori su PC

Dopo gli ultimi dati relativi alla continua crescita dei giocatori attivi su The Witcher 3, la notizia era nell'aria: sembra proprio che la serie Netflix abbia generato un improvviso ritorno in auge del gioco di CD Projekt RED!

Secondo quanto riportato da Steam Charts, infatti, nel corso delle ultime ventiquattr'ore, la versione PC del terzo capitolo della serie ha visto il più alto numero di sempre di giocatori attivi contemporaneamente. Nello specifico, i Geralt di Rivia ritornati, o approdati per la prima volta, nelle lande di The Witcher 3: Wild Hunt sarebbero pari a 94.601. Si tratta di un valore superiore persino a quanto registrato in occasione dei primi mesi di presenza del gioco sul mercato. Nel 2015, infatti, la produzione aveva ospitato un massimo di 92.268 persone attive nello stesso momento su Steam.



Difficile non trovare nella pubblicazione della serie Netflix la causa scatenante di un così marcato secondo successo del gioco CD Projekt RED. L'adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski approdato sulla celebre piattaforma streaming è stato infatti accolto con entusiasmo dal grande pubblico, che ha seguito con coinvolgimento le avventure di un Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill.



Ad ora, la software house polacca è impegnata a pieno ritmo nella realizzazione di Cyberpunk 2077, ma una recente nuova partnership tra CD Projekt RED e l'autore di The Witcher ha riacceso le speranze per il futuro arrivo di un nuovo capitolo della saga videoludica.