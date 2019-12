The Witcher 3 Redux: la nuova mod stravolge e migliora ogni aspetto del kolossal GDR

Il programmatore dilettante Aleks Vuckovic lancia The Witcher 3 Redux, una gigantesca mod gratuita che promette di migliorare ogni aspetto del gameplay del capolavoro ruolistico di CD Projekt, recentemente al centro delle attenzioni mediatiche per la popolarità raggiunta dalla serie TV Netflix The Witcher.

A detta di Vuckovic, la mod in questione dovrebbe offrire un'esperienza completamente nuova sia a coloro che si avvicinano solo adesso a questo kolossal a mondo aperto ma anche a chi, magari, lo ha già completato diverse volte (come l'attore Henry Cavill che interpreta Geralt nella serie Netflix).

Molti dei cambiamenti apportati dal modder si concentrano sulla progressione ruolistica, sulla struttura generale del gameplay e sul sistema di combattimento. Uno dei fattori su cui si è focalizzato l'autore di Redux è l'Adrenalina, con un caricamento molto più lento della barra che si riflette sulle tecniche adottate da Geralt.

Per controbilanciare efficacemente la gestione realistica dell'Adrenalina di The Witcher 3 Wild Hunt, il modder ha operato un completo stravolgimento dei Segni e degli elementi di equipaggiamento: l'albero delle abilità di Redux offre un ventaglio molto più ampio di poteri, con attacchi "minori" e mosse speciali devastanti. Anche l'Alchimia, da par suo, viene modificata per aderire al nuovo contesto e garantire un maggiore livello di profondità e di personalizzazione. Tra le altre modifiche compiute da Vuckovic segnaliamo infine il cambio del pattern di attacchi dei nemici e una revisione completa dei loro livelli di difficoltà, ad esempio con l'introduzione di nemici umani in grado di subire meno danni fisici. La mod The Witcher 3 Redux può essere scaricata gratuitamente su PC attraverso le pagine del portale NexusMods.