The Witcher 3 Reworked Project: la mod grafica si aggiorna per migliorare Toussaint

Il collettivo di sviluppatori amatoriali diretti da Halk Hogan hanno aggiornato The Witcher 3 Reworked Project: la nuova versione della loro titanica mod grafica migliora in maniera sensibile le texture e l'aspetto della regione di Toussaint.

L'update porta The Witcher 3 Reworked Project alla versione 11.0 ed è scaricabile in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods: la novità principale dell'aggiornamento è rappresentata, appunto, dall'introduzione di numerose texture in altissima definizione per l'assolata regione che ha fatto da sfondo alle avventure di Geralt di Rivia nell'espansione Blood & Wine.

Con la versione 11, il Reworked Project di Halk Hogan e compagni permette a tutti gli emuli dello Strigo di esplorare l'intero mondo digitale di The Witcher 3 Wild Hunt con un livello di dettaglio grafico sensibilmente più elevato rispetto all'edizione liscia, il tutto nel rispetto della direzione artistica di CD Projekt e del loro lavoro.

Le nuove texture implementate dai modder, infatti, risultano essere stilisticamente affini a quelle della versione originaria e non vanno a snaturare l'aspetto delle ambientazioni del kolossal ruolistico. Date un'occhiata al video che illustra le novità della versione 11.0 della mod Reworked Project di The Witcher 3.