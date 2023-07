The Witcher 3 riceve la Patch 4.04: tante migliorie su PC, PlayStation, Xbox e Switch

A due mesi di distanza dall'aggiornamento 4.03 di The Witcher 3, CD Projekt RED rende disponibile la Patch 4.04 per apportare tutta una serie di migliorie, modifiche e ottimizzazioni su tutte le piattaforme, Nintendo Switch inclusa.

L'update gratuito, in rollout su PC e console dal pomeriggio di mercoledì 19 luglio, include numerose correzioni di bug, aggiustamenti al gameplay e modifiche alla 'qualità di vita' degli appassionati del kolossal action ruolistico di CDPR, oltre a contenuti inediti ispirati alla serie Netflix di The Witcher e a migliorie alle prestazioni.

Le note della patch (le trovate per esteso nel link che vi lasciamo in calce alla notizia) citano tantissimi interventi specifici per la versione Next Gen di The Witcher 3 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltreché su Nintendo Switch e piattaforme Sony e Microsoft della passata generazione.

Dai crash risolti con l'attivazione del Ray Tracing ai glitch del sistema di rendering adottato per l'illuminazione dei capelli, passando per i problemi di caricamento e di gestione delle texture agli errori riscontrati nel sistema di progressione di determinate missioni principali e secondarie, la lista stilata da CD Projekt testimonia l'impegno profuso dagli sviluppatori polacchi nel supporto pluriennale del capolavoro ruolistico con protagonista Geralt di Rivia.

Prima di lasciarvi ai commenti alle note della Patch 4.04 di TW3 su PC e console, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di The Witcher Next Gen su PlayStation 5.