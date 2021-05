The Witcher 3 si rifà il look con l'impressionante mod HD Reworked Project NextGen

Vi avevamo già parlato nei mesi passati del progetto HD Reworked Project NextGen, una mod molto promettente che sembra poter donare nuovo lustro al già stupendo comparto grafico ed estetico di The Witcher 3: Wild Hunt.

Se nella precedente occasione abbiamo potuto dare uno sguardo ad una Novigrad più scintillante che mai, in questo caso il modder Halk Hogan ha deciso di soffermarsi sulle migliorie apportate a svariate regioni ed ambienti esplorabili all'interno dell'action-RPG di CD Projekt RED. Come potete constatare voi stessi dando uno sguardo al filmato dimostrativo che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, sembra che il lavoro stia venendo su bene, e che il modder stia riuscendo a migliorare in modo significativo le texture delle più disparate superfici presenti nel titolo.

Ciò che salta all'occhio è che il modder sta cercando di mantenere salda la visione estetica generale concepita da CD Projekt, pur migliorando la qualità tecnica degli asset. Oltre a questo, l'autore si sta occupando di aumentare il Level of Detail di alcuni oggetti, creare materiali e shader personalizzati per le texture rielaborate, ed ottenere delle mesh poligonali al passo con gli standard del 2020.

Il modder ha infine specificato di essere entrato in diretto contatto con CD Projekt al fine di avviare una collaborazione. Sembra proprio che la mod sarà inclusa all'interno dell'update next-gen ufficiale che la software house polacca ha intenzione di pubblicare su PC, PS5 e Xbox Series X|S entro la fine del 2021, ma si attende una conferma ufficiale riguardo questa anticipazione.