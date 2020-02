The Witcher 3: Saber cancella post e riferimenti sulla patch per Nintendo Switch

I possessori di The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch stanno aspettando da settimane una patch che vada a risolvere alcuni problemi tecnici del porting, tuttavia non ci sono notizie concrete su questo aggiornamento e gli ultimi segnali non sembrano essere troppo incoraggianti.

Come segnalato da WCCFTech, Saber Interactive ha cancellato tutti post in merito alla patch dal social network russo VKontakte, per motivi non meglio specificati. Lo studio ha lasciato attivo un solo post, il quale punta però al servizio clienti CD Projekt RED, invitando i clienti ad esprimere i propri feedback alla email segnalata.

Cosa sta succedendo? Nelle scorse settimane Saber aveva fatto capire che la lunga attesa sarebbe stata ripagata con una patch in grado di migliorare vari aspetti del gioco, il fatto che i post siano stati cancellati potrebbe indicare uno stop ai lavori sulla patch, o al contrario l'imminente arrivo di quest'ultima?

Per il momento tutto tace da parte di Saber Interactive e CD Projekt RED, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition è stato lanciato lo scorso mese di ottobre su Nintendo Switch, il gioco sembra aver venduto secondo le aspettative ed è stato accolto in maniera generalmente positiva, non è chiaro quindi cosa sia accaduto con l'atteso aggiornamento.