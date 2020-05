The Witcher 3: sconti su Amazon per l'edizione GOTY

La Game of the Year Edition di The Witcher 3 Wild Hunt è in offerta su Amazon ad un prezzo bomba, che vi permetterà di acquistare il gioco completo con le due espansioni risparmiando il 50% sul costo di listino.

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition costa ora 19.99 euro anzichè 40 euro con un risparmio pari a 20.01 euro sul prezzo pieno. L'offerta è valida solamente sull'edizione per PlayStation 4, l'unica disponibile in listino su Amazon Italia.

Il pacchetto include non solo il gioco ma anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, in questo modo potrete vivere l'esperienza completa di The Witcher 3 ad un prezzo davvero contenuto. La promozione è valida per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.

The Witcher 3 ha venduto oltre trenta milioni di copie dal lancio nel 2015, il gioco di CD Projekt RED continua a vendere bene grazie al traino della serie Netflix uscita alla fine dello scorso anno e accolta positivamente da pubblico e critica.