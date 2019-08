The Witcher 3: scovato un buffo easter egg a tema Winnie the Pooh

The Witcher 3: Wild Hunt ha esordito sul mercato videoludico nel corso dell'ormai relativamente lontano 2015. Nelle mani dei giocatori da ormai più di quattro anni, il gioco continua a sorprendere la sua community.

Sul noto forum ResetEra, un utente ha infatti condiviso di aver scoperto, dopo circa trecento ore trascorse nel mondo creato dagli sviluppatori CD Projekt Red, un nuovo ed inaspettato easter egg. Quest'ultimo, decisamente buffo, ha per protagonista il celebre Winnie The Pooh, simpatico orsetto abitante del Bosco dei Centro Acri, noto per essere incredibilmente goloso di miele. Ebbene, nei panni di Geralt di Rivia è possibile imbattersi in questa tenera icona...ma in una sua versione decisamenente non convenzionale!



All'interno di di The Witcher 3: Wild Hunt, seguendo il giusto percorso, è possibile raggiungere un'area boscosa, nella quale farà la sua comparsa un orso piuttosto minaccioso. L'animale, tuttavia, attirerà immediatamente la vostra attenzione. La creatura indossa infatti una maglietta rossa, tradizionale abbigliamento di Winnie The Pooh. Inoltre, nell'area circostante, potrete facilmente avvistare numerosi barattoli di miele! Potete visionare l'esatta localizzazione dell'easter egg grazie al video che trovate in apertura a questa news: vi ci eravate già imbattuti?



La community di The Witcher 3 è ancora molto attiva: ad esempio, è stata recentemente creata da ddei fan una mod che amplia la colonna sonora del gioco. Prossimamente, inoltre, The Witcher 3 arriverà su Nintendo Switch.