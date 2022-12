The Witcher 3 è al secondo posto dei giochi più votati su PS5, superando GoW Ragnarok

The Witcher 3 continua a brillare con la sua "seconda vita" regalatale dall'approdo del titolo sulle console di ultima generazione di casa Sony e Microsoft. The Witcher 3 è arrivato su PS5 e Xbox Series X, apportando di fatto delle migliorie tali da aver garantito una sorta di riscoperta dell'avventura ideata da CD Project Red.

Ciò lo si evince anche dal recente cambiamento nella classifica dei giochi più votati per la console di casa Sony, la quale ha visto un ritorno in auge di una delle produzioni dalle tinte Open World e GDR più apprezzate dalla community dei videogiocatori. Se, dapprima, abbiamo assistito al piazzamento di Elden Ring e God of War Ragnarok rispettivamente in prima e seconda posizione su Metacritic, dopo l'uscita della patch next-gen di The Witcher 3 la classifica dei titoli più votati è da ridefinire.

Infatti, con un voto totale di 96/100 che strappa il secondo posto all'avventura di Santa Monica Studio (il cui voto della critica si attesta a 94/100), The Witcher 3 tiene testa ad Elden Ring nella classifica generale. Ciò deriva dall'altissimo riscontro della stampa specializzata, la quale è entusiasta del lavoro del team di sviluppo, come raccontatovi nella nostra recensione di The Witcher 3 next-gen.

Il risultato ottenuto da CD Project Red è più che positivo, a tal punto da aver garantito - un po' come visto con Cyberpunk 2077, seppur in modo del tutto differente - un ritorno in auge dell'esperienza videoludica che getta i giocatori nelle avventure di un mondo che ha molto di cui raccontare. È dunque tempo di tornare a vestire i panni di Geralt di Rivia.