The Witcher: 3 segreti che non sapete su Geralt, dalla cicatrice al medaglione

L’universo di The Witcher è ricco e variegato, grazie ai libri da cui tutto ha preso vita e successivamente ai videogiochi che hanno reso giustizia a un brand diventato molto famoso e amato. Su Geralt aleggia un costante alone di mistero, che rende il suo personaggio carismatico e piacevole.

Mentre The Witcher 3 riceve la Patch 4.04, continuando ad apportare migliore su PC, Playstation, Xbox e Switch, ecco tre cose che non sapete sul protagonista della serie.

La cicatrice sull’occhio è solo nei giochi

La cicatrice che segna l’occhio di Geralt, uno dei tratti distintivi del suo personaggio, è un’aggiunta che è presente soltanto nei vidoegiochi, ma non deriva dai libri. Si tratta, infatti, di un’idea originale di CD Projekt RED, che voleva dare al look del protagonista un aspetto più intimidatorio.

Nel terzo videogioco viene inserita anche la storia di come Geralt si è procurato la cicatrice all’occhio, precisamente in una battaglia contro una Cockatrice (mai avvenuta nei libri). Gli sviluppatori hanno aggiunto, di proposito o meno, diversi tocchi personali al gioco, non ultimo un involontario riflesso in una caverna che mostra una stanza moderna.

Geralt di Rivia…non è di Rivia

Sia nei giochi che nei libri molto spesso Geralt si riferisce alla propria provenienza presentandosi agli altri come “Geralt di Rivia”. Tuttavia, Rivia di fatto rivela un’appartenenza solo fittizia a un luogo al quale il Witcher in verità non è legato. Come spiegato nel libro Il battesimo del fuoco, lo Strigo ha scelto questo appellativo come espediente per attirare maggiori clienti, considerando la buona nomea di Rivia rispetto a quella di Kaedwen. Per immedesimarsi nel ruolo, Geralt ha anche imparato il dialetto di Rivia, acquisendone l’accento, e cambiato il suo nome in Geralt Roger Eric du Haute-Bellegarde.

Il medaglione del lupo al collo non è il primo

Nonostante possa sembrare il contrario, il medaglione del lupo che vediamo attorno al collo di Geralt in The Witcher non è il primo che ha posseduto. Secondo il libro La torre della rondine, infatti, lo Strigo ha usato il suo primo medaglione come esca per attirare un mezz’elfo di nome Shirru, che tuttavia ha tenuto il medaglione senza abboccare all’amo. Quando Shirru è stato catturato e giustiziato sul rogo, il fuoco ha fuso completamente il medaglione. In seguito, Geralt ottiene da Ciri un secondo medaglione, che è quello che gli vediamo indossare.

Quali di queste curiosità conoscevate? Quali altre segnalereste a chi desidera conoscere di più il personaggio di Geralt? Fatecelo sapere nei commenti!