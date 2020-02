The Witcher 3: la serie Netflix ha fatto innalzare le vendite del 554%

No, non è un errore, avete letto bene: le vendite di The Witcher 3 sono cresciute del 554% rispetto allo scorso anno per una serie di concause, prima fra tutte l'arrivo della serie TV su Netflix con Henry Cavill nei panni di Geralt. E non è tutto: anche i libri ne hanno beneficiato moltissimo.

In questo caso si parla del 562% di vendite in più rispetto all'anno precedente. Questi dati possono essere sicuramente una prova di come un prodotto possa ricevere una spinta incredibile anche anni dopo il lancio. Perché certo, The Witcher 3 non può definirsi un prodotto di nicchia con i suoi 20 milioni di copie vendute, ma l'effetto traino della serie Netflix è palese.

I numeri sono poi ulteriormente gonfiati dal fatto che poco prima dell'arrivo della serie TV, era stato lanciato il porting del gioco su Nintendo Switch.

Ma il successo ottenuto da The Witcher è replicabile? Probabilmente sì. Magari non con gli stessi numeri, dato che la serie Netflix era un prodotto attesissimo e anche a livello di ascolti è andata benissimo, ma c'è da scommettere che molte aziende proveranno a dare un trattamento simile ad una loro IP per ravvivarne un po' il brand.

La stessa Nintendo ha iniziato a ravvivare la sua immagine dopo il fallimento di Wii U, iniziando a concedere licenze per l'utilizzo dei suoi prodotti, e con il film di Super Mario in produzione presso gli autori dei Minions, e il parco a tema Nintendo in arrivo, è sicuramente prevedibile un ulteriore aumento della popolarità della Grande N.

Come si adegueranno gli altri?