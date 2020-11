The Witcher 3 Shades of Iron: l'enorme mod aggiunge 125 nemici, 36 armi e 26 armature

Incurante delle sirene di Cyberpunk 2077, la scena dei modder di The Witcher 3 Wild Hunt continua imperterrita a sfornare espansioni fan made che promettono di ampliare l'universo fantasy dell'avventura ruolistica di CD Projekt. L'ultimo progetto realizzato dagli appassionati è l'ambizioso Shades of Iron.

L'artefice di questo lavoro è Wolven Workshop, un collettivo di programmatori e sviluppatori dilettanti con il pallino per lo Strigo che ha provato ad ampliare la già enorme offerta contenutistica di The Witcher 3 Wild Hunt.

Con Shades of Iron, gli autori amatoriali diretti dal modder conosciuto come Skydoespoint non hanno voluto intaccare la storia principale o le missioni secondarie per concentrarsi sull'aggiunta di 125 nuovi nemici, 36 armi inedite e 26 set di armature.

Il generoso Content Pack trae ispirazione dalla serie di Assassin's Creed, da videogiochi soulslike come Bloodborne e da titoli post-apocalittici come STALKER, con delle influenze del Giappone Feudale e dell'Europa Medievale che si riflettono nella presenza di armature ed elementi di equipaggiamento per samurai e cavalieri. A ciascuna corazza possono essere applicate delle personalizzazioni ulteriori, mentre per le armi sono previsti degli slot speciali con potenziamenti e abilità aggiuntive.

In calce alla notizia trovate il link al portale di NexusMods dal quale potete scaricare gratis Shades of Iron su PC. Date un'occhiata alle immagini e al video di presentazione di questo pacchetto aggiuntivo fan made e fateci sapere che cosa ne pensate.