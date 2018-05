The Witcher 3 si aggiorna su PS4 Pro, risolti i problemi introdotti dalla patch per l'HDR

Qualche settimana addietro CD Projekt RED introdusse il supporto all'HDR alla versione PlayStation 4 Pro di The Witcher 3: Wild Hunt. La patch, tuttavia, causò alcuni problemi grafici poco graditi.

Dopo la pubblicazione, infatti, i giocatori notarono una drastica riduzione della distanza di visualizzazione del fogliame con la modalità Risoluzione 4K attiva. La problematica venne ben presto messa in evidenza anche dalla redazione di Digital Foundry in un video dedicato. Durante le fasi esplorative il pop-in divenne molto evidente, con alberi, cespugli e vegetazione che apparivano a breve distanza da Geralt.

CD Projekt RED, fortunatamente, si è subito messa al lavoro e quest'oggi ha pubblicato la Patch 1.62. Stando al changelog ufficiale, è stata risolta la problematica sopra descritta e sono stati applicati alcuni bug fix non meglio precisati. L'avete già scaricata? Avete notato miglioramenti?

Vi ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il supporto all'HDR venne introdotto anche su Xbox One X lo scorso mese di dicembre, con molti mesi di anticipo rispetto alla controparte Sony. Lo studio polacco è ora al lavoro su Cyberpunk 2077, che molto probabilmente verrà mostrato nel corso dell'E3 2018.