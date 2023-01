The Witcher 3, lo spettacolo del ray tracing in questa nuova mod per PC

Se siete fan di The Witcher 3 e amate la grafica spaccamascelle, allora questa mod fa assolutamente al caso vostro. Oggi vi parliamo del pacchetto fan-made 'RT Fidelity', che mira a rivoluzionare e migliorare la cornice estetica dell'RPG grazie a una serie di modifiche mirate.

Il pacchetto, disponibile come sempre sul sito di Nexus Mods, va nello specifico a risolvere alcune problematiche per quanto riguarda il funzionamento delle ombre di personaggi ed elementi su schermo, così come per gli effetti di illuminazione relativi a torce e lanterne. Ma soprattutto, questa mod applica dei miglioramenti sostanziali agli effetti di Ray Tracing legati a occlusione ambientale, distanza di visualizzazione e illuminazione generale.

Il kolossal di CD Projekt RED è stato tra l'altro protagonista di una interessante comparativa tra Steam Deck e Nintendo Switch. Nel video, pubblicato dal noto youtuber ElAnalistaDeBits, abbiamo potuto constatare l'evidente superiorità grafica e prestazionale della console sviluppata da Valve, che riesce ad offrire un'esperienza visiva molto ricca grazie a una maggiore distanza visiva e a scenari molto più dettagliati rispetto all'ibrida di Nintendo.

Nel frattempo, sui social continua il malcontento dopo l'addio di Henry Cavill alla serie TV dedicata allo strigo. Tra i tanti, è stato proprio il doppiatore videoludico di Geralt, Doug Cockle, ad aver criticato aspramente la serie Netflix di The Witcher, giudicandola troppo lontana dallo spirito dei videogiochi omonimi.