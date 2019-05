The Witcher 3: ecco a voi la splendida statua del Leshen

CD Project RED continua ad annunciare nuovi prodotti legati a The Witcher 3: Wild Hunt e, a sorpresa, ha svelato la bellissima statua del Leshen prodotta in collaborazione con l'azienda Dark Horse Direct, già responsabile delle miniature ispirate ai protagonisti della serie.

Alta poco più di 44 centimetri e pesante quasi 10 Kg, il prodotto raffigura la mostruosa creatura affrontata da Geralt di Rivia nel terzo capitolo di The Witcher su una base piuttosto alta e ricca di dettagli. All'interno della confezione troverete il mostro con le enormi corna da cervo dipinta a mano da Gentle Giant Studios e un certificato d'autenticità, dal momento che si tratta di un oggetto da collezione prodotto in quantità limitata (attualmente non si conosce il numero di unità che verranno messe in vendita). Al momento le prenotazioni sono aperte ed è possibile accaparrarsi la statua al prezzo di 119,99 dollari. Stando a quanto scritto sulla pagina ufficiale del prodotto sullo store di Dark Horse, l'uscita è prevista nel periodo che va da dicembre 2019 a febbraio 2020.

Vi ricordiamo che solo qualche giorno fa lo store ufficiale di CD Projekt RED ha aperto i battenti e, per festeggiare, è stata messa in vendita un'esclusiva statua di Geralt in versione Ronin. Sapevate che la data d'uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare in occasione della conferenza Microsoft all'E3 2019?