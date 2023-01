The Witcher 3 spopola anche in Giappone: superato il milione di copie vendute

Sembrerebbe che The Witcher 3 Wild Hunt non goda di grande popolarità solo tra i videogiocatori occidentali, ma anche fra gli utenti giapponesi, che gli hanno permesso di raggiungere un importante traguardo.

Qualche settimana fa, infatti, l'account ufficiale giapponese di CD Projekt RED ha ufficializzato che il terzo capitolo della serie con protagonista Geralt di Rivia ha oltrepassato il traguardo del milione di copie vendute nel solo territorio nipponico. Si tratta di un obiettivo importante che evidenzia ancora una volta quanto il gioco di ruolo dello studio di sviluppo polacco sia riuscito a conquistare i videogiocatori di tutto il mondo, senza limiti. Dal momento che il tweet di CD Projekt RED Japan risale allo scorso 2 dicembre 2022, prima del debutto dell'upgrade gratuito per PC e console di ultima generazione, non escludiamo che il titolo possa aver raggiunto una cifra molto più alta grazie al rinnovato interesse per il prodotto nel corso delle ultime settimane.

Mentre attendiamo riscontri sulle vendite nelle prime settimane del nuovo anno, vi ricordiamo che la versione fisica PS5 e Xbox Series X di The Witcher 3 potrebbe uscire questo mese. Sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di The Witcher 3 Next-Gen.