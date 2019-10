The Witcher 3: spunta la prima mod grafica per la versione Nintendo Switch

In base a quanto illustrato dai curatori del canale YouTube di Pixelacos Gameplays, è possibile migliorare la grafica di The Witcher 3 su Nintendo Switch attraverso una mod che, però, necessiterebbe dell'accesso alle risorse di sistema della console tramite hack.

La mod in questione, realizzata da un utente del forum GBATemp, sblocca una nuova voce nel menù di pausa che permette al giocatore di attivare o disattivare in qualsiasi momento della partita l'effetto di anti-aliasing.

Come possiamo notare nella video comparativa confezionata da Pixelacos, disattivando l'anti-aliasing si riuscirebbe a ottenere una grafica decisamente più nitida e "pulita", con un vantaggio non secondario rappresentato da un miglioramento (seppur lieve) del framerate. Trattandosi di una semplice impostazione richiamabile dal menù di pausa, diversi membri della community dei forum videoludici di Reddit e ResetEra cominciano a chiedersi se questa mod di The Witcher 3 per Switch possa essere presa ad esempio da Saber Interactive per integrarla in pianta stabile nel gioco tramite uno dei prossimi update.

Naturalmente, vi riportiamo questa notizia per dovere di cronaca e solo per proporvi, a puro titolo informativo, il filmato di Pixelacos Gameplays per mostrare la differenza tra la versione base di The Witcher 3 su Nintendo Switch con quella legata alla mod grafica: non vogliamo infatti incitare o favorire in nessun modo la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna fermamente e in ogni sua forma.