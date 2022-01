The Witcher 3: il successo della serie TV ha fatto bene anche a Wild Hunt

Ancora una volta, il successo della serie televisiva di The Witcher prodotta da Netflix ha fatto bene anche al videogioco, sebbene le due produzioni non siano in alcun modo legate tra loro.

Dopo due anni di attesa, lo scorso 17 dicembre è finalmente arrivata su Netflix la seconda stagione di The Witcher, serie televisiva con Henry Cavill curata da Lauren Schmidt Hissrich basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Esattamente come accaduto in occasione del lancio della prima stagione, anche stavolta le gesta dello Geralt televisivo hanno fatto venire voglia ai videogiocatori di tornare su The Witcher 3: Wild Hunt.

A dimostrarlo ci pensano le statistiche di Steam, registrate come sempre da Steam Charts. The Witcher 3: Wild Hunt, nonostante la sua anzianità, non ha mai smesso di generare vendite e attirare giocatori - quest'anno ha superato quota 30 milioni di copie vendute. Per tutto il 2021 ha visto in media 40 mila videogiocatori connessi in contemporanea, dato che dopo il lancio della serie televisiva è balzato oltre i 60 mila.

Si tratta, invero, di un boost inferiore a quello registrato a cavallo tra il 2019 e il 2020, quando vennero messi a disposizioni gli episodi della prima stagione. In quel periodo, The Witcher 3: Wild Hunt registrò oltre 100 mila giocatori collegati contemporaneamente. Il dato odierno, in ogni caso, rimane degno di nota. Un nuovo riavvicinamento al gioco possiamo aspettarcelo più avanti nel corso di quest'anno, quando verrà finalmente lanciata la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt - che, tra le altre cose, includerà degli oggetti ispirati alla serie TV.