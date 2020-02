The Witcher 3: il supporto Cross Save non arriverà su PS4 e Xbox One

La patch 3.6 di The Witcher 3 per Nintendo Switch ha introdotto il supporto Cross Save PC, permettendo così di trasferire liberamente i salvataggi liberamente tra le due versioni. Questa opzione arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One?

A quanto pare no, CD Projekt RED lo ha confermato parlando ai microfoni di USGamer: "si tratta di una funzionalità introdotta da Saber Interactive e non ci sono piani per aggiungere una simile opzione alle altre versioni di The Witcher 3 Wild Hunt", questa la dichiarazione di un portavoce della compagnia, che non lascia quindi troppo spazio ai dubbi.

La patch 3.6 per The Witcher Switch ha risolto anche vari problemi tecnici e migliorato il comparto grafico della produzione, ottimizzando al meglio alcuni aspetti legati al comparto visivo ed eliminando fastidiosi bug segnalati più volte dalla community in questi mesi.

Lo sapevate? Il successo di The Witcher su Netflix ha fatto bene alle vendite di The Witcher 3 Wild Hunt, queste ultime cresciute di oltre il 550% nello scorso trimestre proprio grazie al traino garantito dallo show. Una bella notizia per CD Projekt RED che ha potuto così allargare ulteriormente il proprio pubblico garantendo alla più recente avventura dello Strigo (uscita nel 2015) una nuova vita commerciale.