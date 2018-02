Lo scorso autunno,aveva annunciato l'arrivo di una patch di The Witcher 3 Wild Hunt per abilitare l'HDR su, ad oggi però non ci sono tracce di questo aggiornamento...

In tanti hanno chiesto lumi a riguardo al Community Manager Marcin Momot, il quale si è sbilanciato confermando che l'update non è stato cancellato e che novità in merito sono attese per questa settimana.

Non ci resta quindi che attendere per saperne di più, nei mesi scorsi lo studio polacco ha confermato di non avere in programma di supportare l'High Dynamic Range sulla versione PC di The Witcher 3 Wild Hunt.