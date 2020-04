The Witcher 3: è questo il cosplay di Ciri più realistico che sia stato realizzato?

Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il Global Community Lead di CD Projekt RED, Marcin Momot, ha invitato tutti gli appassionati di The Witcher 3 Wild Hunt ad ammirare il nuovo, spettacolare cosplay di Ciri realizzato dalla modella russa Narga.

Nell'attesa di lanciare Cyberpunk 2077 su PC e console, l'autore della software house che ha dato forma alla trasposizione videoludica della saga di Geralt di Rivia si è rituffato idealmente nell'universo fantasy di The Witcher per dare visibilità al progetto portato avanti da Narga, uno dei tanti a cui sta lavorando la ragazza con il pallino per il cosplay videoludico e ai quali chiede di essere supportata dai fan attraverso il suo profilo Patreon.

La reinterpretazione di Ciri compiuta dalla modella russa grazie al crowdfunding privato, in effetti, si candida ad essere una delle più "realistiche" e aderenti al personaggio originario del kolossal fantasy di CD Projekt. Basta dare un'occhiata agli scatti condivisi da Momot (e a quelli che troviamo sul portale Patreon di Narga) per apprezzarne l'incredibile qualità e la cura riposta in ogni singolo dettaglio, dalle pose assunte dalla guerriera ai capi di abbigliamento indossati.

Cosa ne pensate di questo progetto fan made dedicato a Ciri di The Witcher 3? In attesa di conoscere il vostro responso, vi invitiamo ad ammirare i migliori cosplay ispirati alla serie di The Witcher e alla nostra guida per chi si è avvicinato al gioco dopo la serie Netflix.