The Witcher 3: gli sviluppatori hanno un rimpianto per quanto riguarda Ciri

The Witcher è ormai un fenomeno di costume, grazie non solo ai romanzi di Andrzej Sapkowski, ma anche per via dei videogiochi sviluppati da CD Projekt RED che hanno dato un'enorme popolarità al gioco, che infatti sarà trasformato nella serie TV di Netflix, The Witcher, appunto.

The Witcher 3 ad esempio è stato uno straordinario successo commerciale, e l'open world creato da CD Projekt RED è stato ampiamente apprezzato anche dalla critica, ed è considerato tuttora uno dei giochi migliori di tutti i tempi.

Ciò nonostante sembra che gli sviluppatori non si siano riusciti a liberare di un cruccio, che avrebbe potuto rendere il titolo ancora più memorabile. Ne ha parlato Jakub Szamalek, uno dei principali scrittori del team, che avrebbe voluto esplorare più a fondo la storia del tatuaggio di Ciri.

Come ricorderete, il personaggio ha tatuata una rosa, e nei libri è spiegato che si tratta di un riferimento a Mistle, la sua amante e compagna di avventure. Nel gioco si fa semplicemente riferimento alla cosa, senza però esplorarne a fondo la storia, per via della complessità del gioco in generale e della vastità di contenuti già presente.

"Non c'era davvero spazio per esplorare questo episodio complesso in Wild Hunt, ed è un peccato. In questo momento della vita, Ciri si è abbandonata al suo lato più oscuro ed ha seguito i suoi istinti peggiori. Mostrare questa transizione, ed i rimorsi che ne sono seguiti, sarebbe stata una grande storia".

Che ne pensate delle sue parole? Anche a voi avrebbe fatto piacere saperne di più? Recentemente il gioco è sbarcato anche su Nintendo Switch: per approfondire, leggete la nostra recensione di The Witcher 3: Wild Hunt.