The Witcher 3 per Switch: Geralt, Yennefer e Ciri in nuovi screenshot in HD

Tra non molto, anche i possessori di Nintendo Switch potranno vivere l'avventura conclusiva della saga di Geralt di Rivia: come annunciato alla Gamescom 2019, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition approderà sull'ibrida il prossimo 15 ottobre.

In attesa dell'uscita, i ragazzi di CD Projekt RED ci hanno deliziato con un trailer ufficiale e diverse immagini che forniscono un assaggio delle potenzialità di questa nuova edizione del GDR, che per forza di cose ha subito diversi tagli di natura tecnica. Oggi vi proponiamo quattro nuovi screenshot in HD che ritraggono dei personaggi chiave dell'avventura (e dell'intera saga letteraria): lo strigo protagonista Geralt, la maga Yennefer e Ciri. Potete ammirarli nella galleria calce a questa notizia, se non avete paura di eventuali spoiler!

Non tutti i mali vengono per nuocere: a causa degli inevitabili tagli effettuati, i tempi di caricamento di The Witcher 3 per Switch sono fino al 40% inferiori rispetto a PlayStation 4 e Xbox One. Mica male! Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nella Complete Edition saranno inclusi tutti i DLC pubblicati dopo il lancio e le due espansioni, Hearts of Stone e Blood & Wine. Il nostro Francesco Fossetti ha raccolto tutte le sue impressioni sul porting nell'anteprima di The Witcher 3 per Switch.