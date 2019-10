The Witcher 3 per Switch gira a 60 fps... su una console modificata

Il canale YouTube Modern Vintage Gamer ha pubblicato un video che mostra The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition girare a 60 fps su Nintendo Switch a fronte di un framerate medio tra i 20 ed i 30 fps, come evidenziato anche da Digital Foundry.

Come è stato possibile raggiungere questo risultato? Tramite una serie di mod e hack l'autore del video è riuscito a utilizzare i file di configurazione della versione PC su una console overcloccata (pratica che ci sentiamo comunque di sconsigliare caldamente), solamente in questo modo è stato possibile far girare The Witcher 3 Wild Hunt a 60 fps sulla console Nintendo, come potete vedere nel filmato pubblicato qui sopra.

Il porting per Nintendo Switch non può ovviamente reggere il confronto con le altre versioni del gioco di CD Projekt RED tuttavia secondo Digital Foundry si tratta di un lavoro encomiabile in particolar modo per quanto riguarda l'utilizzo in formato mobile, su televisore invece si nota una qualità delle texture non eccelsa, una fluidità non sempre al top e in generale una pulizia grafica inferiore rispetto a quanto visto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

The Witcher 3 Wild Hunt è disponibile ora su Nintendo Switch in un pacchetto che include anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.