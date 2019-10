The Witcher 3 per Switch Guida: migliori Opzioni e Settaggi per giocare

La versione Switch di The Witcher 3 è ricca di opzioni e settaggi per personalizzare l'esperienza di gioco e il gameplay. In questa mini-guida vi spieghiamo quali sono le impostazioni migliori per godersi l'avventura di Geralt sulla console portatile Nintendo.

Ecco 10 impostazioni di gameplay che vi consigliamo di personalizzare per godervi al meglio The Witcher 3 su Nintendo Switch.

Colpi di grazia

Questa opzione abilita o disabilita le mosse automatiche per dare i colpi di grazia in combattimento. Se abilitato, Geralt ucciderà spesso i nemici umani in modo brutale, tagliando gli arti o tranciando i due i nemici.

Le finisher automatiche sono senza dubbio spettacolari, ma hanno il difetto di togliervi parte del controllo in combattimento, dato che Geralt potrà eseguirle anche nel bel mezzo di uno scontro, e non solo alla fine. Questo può, in rare occasioni, esporvi agli attacchi di altri nemici. Considerate dunque la possibilità di disattivarle, se preferite avere maggior controllo sulle battaglie.

Estrazione della spada

Abilitando questa opzione, Geralt non estrarrà automaticamente la sua spada all'inizio del combattimento. Piuttosto, dovrete premere la freccia sinistra della croce direzionale per estrarre la spada d'acciaio, oppure quella destra per estrarre la spada d'argento.

Ma perché dovreste farlo manualmente? Nella maggior parte dei casi l'estrazione automatica funziona bene, ma in altri potrebbe ritorcersi contro di voi. Per esempio quando vi capiterà di affrontare gruppi di nemici che richiedono di alternare le due tipologie di spade, o quando dovrete allontanarvi più volte dal nemico inducendo Geralt a riporre involontariamente l'arma.

Anche in questo caso, se desiderate maggior controllo sul combattimento vi consigliamo di impostare l'estrazione della spada manuale.

Disattivate il senso "Fish-Eye"

È possibile disattivare l'effetto visivo "fish-eye" sullo schermo quando si tiene premuto ZL per usare i sensi di Witcher di Geralt.

Si tratta anche di gusti personali, ma riteniamo che l'effetto fish-eye possa essere fonte di distrazione, finendo anche per offuscare lo scenario nelle vicinanze. Con questa funzione disattivata, la telecamera si avvicina semplicemente alla schiena di Geralt, permettendovi comunque di esaminare l'ambiente di gioco con più attenzione.

Reattività del movimento

L'opzione che permette di impostare la reattività dei movimenti di Geralt è settata di default su "standard". Lasciandola così, il protagonista si muoverà esattamente come nella prima versione del gioco originale. Dopo le lamentele dei fan, CD Projekt ha deciso di aggiungere un'impostazione che consente di alleggerire i movimenti di Geralt. Ed è quello che vi consigliamo di fare anche su Nintendo Switch, settando questa impostazione su "alternativa". Così facendo, Geralt potrà girarsi o cambiare direzione molto più rapidamente durante la corsa o lo sprint.

Potenziamento del nemico

Per impostazione predefinita il potenziamento dei nemici è disattivato, poiché è così che l'avventura andrebbe affrontata per la prima volta. Quando è attivo, questo settaggio aumenta i livelli dei nemici in modo che siano più forti su tutta la linea. In sostanza, questo è un ulteriore modificatore che aumenta la difficoltà dell'avventura di Geralt.

L'unico problema è che può rendere alcuni nemici incredibilmente difficili da sconfiggere. Vi consigliamo di prendere in considerazione questa opzione solo per il New Game Plus, quando il vostro personaggio sarà abbastanza equipaggiato e potente.

Look alternativo per Yennefer, Triss, Ciri

Originariamente rilasciato come DLC gratuito su altre piattaforme, le opzioni di look alternativo offrono a Yennefer, Triss e Ciri diversi outfit. Yennefer ha un costume da strega, Triss un vestito elegante e Ciri delle fantastiche attrezzature da avventuriera. Vale la pena dare un'occhiata a questi costumi una volta che avrete incontrato ciascuno di questi personaggi.

Registro delle azioni

Il registro delle azioni può far sembrare The Witcher 3 un po' più simile a un gioco di ruolo vecchia scuola. Quando è abilitato, in sostanza aggiunge un elenco delle vostre azioni più recenti sul lato sinistro dello schermo. Vi terrà aggiornati su cose come gli attacchi nemici, il danno che state infliggendo e ciò che avete saccheggiato. Può rivelarsi utile per le informazioni che offre, ma dall'altro renderà lo schermo ancora più intasato di quanto non sia già.

Se ci tenete ai numeri e alle statistiche, può valere la pena di abilitarlo.

Dialoghi dei NPC

Questa opzione abilita o disabilita il testo che appare sopra le teste dei personaggi non giocanti. Se state visitando un villaggio e un contadino mormora qualcosa, vedrete apparire delle righe di testo con ciò che sta dicendo. Se siete curiosi di sapere vita, morte e miracoli di tutti gli abitanti del mondo di gioco, può essere una buona idea attivarli. Se invece desiderate un'esperienza più cinematografica, disattivateli in modo da pulire lo schermo.

Motion Blur

Il motion blur crea un effetto sfocatura nei movimenti e nella rotazione della telecamera, restituendo un senso di fluidità maggiore. In sostanza serve ad aumentare artificialmente la percezione del frame rate, anche se il conteggio dei fotogrammi al secondo rimane il medesimo. Vale la pena attivarlo? Dipende dai vostri gusti. Ad alcuni piace, ad altri può arrivare a generare addirittura un po' di senso di nausea. Non vi resta dunque che attivarlo e disattivarlo più volte, in modo da capire se fa al caso vostro.

Voi vi state godendo l'avventura di Geralt sulla console portatile Nintendo? Per saperne di più sul gioco, non dimenticate di leggere la nostra recensione di The Witcher 3 per Switch.