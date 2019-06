The Witcher 3 per Switch sarà interamente incluso in una cartuccia da 32GB

Nonostante fosse già nell'aria da un po' di tempo, l'annuncio di The Witcher 3 per Nintendo Switch durante il Nintendo Direct E3 2019 ha ugualmente stupito tutti i fan della grande N.

Subito dopo, i ragazzi di CD Projekt RED e Saber Interactive - team che si occupa del porting - hanno rivelato anche la dimensione del gioco, che ammonterà approssimativamente a 32 GB, e i contenuti bonus della ricca edizione fisica di The Witcher 3. Come si può vedere dall'immagine allegata in basso, nella confezione sarà inclusa un'unica cartuccia sulla quale sarà contenuto l'intero gioco, i 16 DLC, e le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. Ai più potrebbe sembrare un'informazione di poco conto oppure scontata, ma non è così.

Su Nintendo Switch, visti i costi di produzione elevati delle scheda, i produttori hanno adottato politiche molto variegate in passato. Capcom, ad esempio, è andata al risparmio con la collection di Resident Evil Revelations, mettendo il primo capitolo su cartuccia e il secondo sotto forma di voucher da riscattare sul Nintendo eShop. Altre case, invece, hanno fatto completamente a meno dei supporti fisici inserendo il solo codice. L'unico altro gioco ad utilizzare una scheda da 32 GB è stato Final Fantasy X/X-2 Remaster nella sola edizione asiatica (in Europa, è diventata di 16GB).

The Witcher 3: Wild Hunt, già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2019.