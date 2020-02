The Witcher 3 su Switch: la nuova patch analizzata da Digital Foundry

La patch 3.6 di The Witcher su Nintendo Switch era una delle novità più attese dai fan, perché avrebbe dovuto migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco sulla console ibrida della Grande N, e in effetti così è, come possiamo vedere dalla puntualissima analisi di Digital Foundry.

Se già all'epoca dell'uscita The Witcher 3 su Switch sembrava un piccolo miracolo, c'era comunque qualcosina che mancava: la prima caratteristica principale era il cross save tra PC e Switch, una funzionalità già presente in Divinity Original Sin 2, ad esempio. La nuova patch risolve il problema, ed aggiunge anche tanto altro.

Vediamo infatti l'ingresso dei comandi touch, utili principalmente nei menù di navigazione, ma anche un'ulteriore ottimizzazione delle prestazioni e l'aggiunta di nuove opzioni grafiche. Per quanto riguarda il cross-save su PC, basta scegliere tra il proprio account su Steam o GOG dal menù principale, e collegarlo da lì. Vale la pena sottolineare che l'opzione funziona bene solo se si possiedono tutti i DLC e i contenuti extra già installati sul proprio PC, ma per il resto funziona alla grande.

Si tratta ovviamente del cambiamento più grande e sentito. Quello che distingue la versione Switch del gioco, è proprio la possibilità di portarlo ovunque, ma naturalmente ha un costo in termini di performance. Per fortuna, grazie alle nuove opzioni grafiche e alla qualità dell'immagine migliorata, lo scarto adesso si nota meno, e la patch è insomma qualcosa di davvero ben riuscito, come potete vedere anche nel video di Digital Foundry, che trovate in cima alla news.

Se volete approfondire, sul nostro sito trovate la recensione della versione Switch di The Witcher 3, che ora è più popolare che mai: grazie alla serie Netflix, le vendite di The Witcher 3 si sono impennate, letteralmente.