The Witcher 3 su Switch: nuovi filmati comparativi con le versioni PC e PS4

Dopo essersi cimentato in un video confronto tra la demo E3 2018 e la versione finale di Gears 5, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha voluto analizzare la grafica di The Witcher 3 su Switch attraverso una serie di filmati comparativi con le versioni PC e PS4.

Specializzatosi in questo genere di raffronti videoludici, l'ormai esperto creatore di contenuti ha così provato a scoprire fino a che punto gli autori di CD Projekt si sono spinti per dare forma a questo atteso porting.

Nel terzetto di video che trovate in cima e in calce alla notizia, lo youtuber si focalizza sulle principali differenze di natura grafica sussistenti tra le versioni di The Witcher 3 su Switch in modalità portatile e docked, e tra quest'ultima e le controparti PS4 e PC (con livello di dettaglio impostato su Basso, Medio o Alto). Di particolare interesse sono poi i dati ottenuti sul framerate, sulla risoluzione, sul sistema di illuminazione e sulla ricchezza di dettagli delle ambientazioni.

Prima di lasciarvi ai tre filmati comparativi realizzati da ElAnalistaDeBits, vi ricordiamo che The Witcher 3 Wild Hunt approderà su Nintendo Switch il prossimo 15 ottobre, nonostante il moltiplicarsi delle indicazioni provenienti dagli USA che riferiscono di una vendita anticipata di The Witcher 3.