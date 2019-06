The Witcher 3 Switch sviluppato da Saber Interactive, ecco i bonus dell'edizione fisica

Andando finalmente a confermare i rumor che rimbalzavano in rete da ormai diversi mesi, CD Projekt RED e Nintendo hanno finalmente annunciato l'approdo di The Witcher 3: Wild Hunt su Switch.

The Witcher 3 Complete Edition, così come è nominato il titolo che includerà al suo interno l'esperienza base arricchita di 16 DLC gratuiti e delle due corpose espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, sarà portato sull'ibrida della grande N "da Saber Interactive in stretta collaborazione con CD Projekt", come dichiara un comunicato ufficiale.

È stato inoltre confermato che il titolo arriverà su Switch anche in edizione fisica. Mantenendo fede alla sua personale tradizione, CD Projekt RED si è assicurata di includere all'interno di questa versione del gioco alcuni bonus che potrete ottenere senza costi aggiuntivi. Tra questi, troviamo la mappa del vasto mondo di gioco, un compendio dell'universo narrativo in cui prende luogo Wild Hunt, ed un set di sticker. Potete dare uno sguardo al tutto tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ed arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2019. A proposito di CD Projekt RED, cogliamo l'occasione per segnalarvi che la nota compagnia polacca offre tutti i suoi giochi - compreso Cyberpunk 2077 - su GOG.com in un bundle venduto ad un prezzo speciale.