The Witcher 3 per Switch: tempi di caricamento ridotti del 40% rispetto a PS4 e Xbox One

In occasione della trasmissione Opening Night Live che ha inaugurato l'edizione 2019 della Gamescom, i ragazzi di CD Projekt RED hanno finalmente svelato la data d'uscita di The Witcher 3 per Nintendo Switch, fissata per il 15 ottobre 2019.

Durante la fiera gli esponenti della stampa specializzata, tra cui Everyeye, hanno avuto modo di testare questa nuova versione del gioco, e non c'è voluto molto prima che emergessero alcuni dettagli tecnici. Digital Foundry ha svelato la risoluzione in modalità docked e portatile, mentre Famitsu ha fatto portato alla nostra attenzione un dato decisamente interessante riguardo ai tempi di caricamento: a quanto pare, su Nintendo Switch sono almeno il 40% più veloci rispetto alla controparti PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di un sostanziale miglioramento, riconducibile probabilmente alla minor complessità tecnica dell'edizione per ibrida, caratterizzata da texture, geometrie ed effetti di minor qualità. Ai giocatori di Nintendo Switch, in ogni caso, non dispiacerà affatto attendere meno tempo all'avvio del titolo e tra un viaggio rapido e l'altro.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition arriverà sugli scaffali fisici e digitali il prossimo 15 ottobre su Nintendo Switch. Oltre al gioco base, includerà anche tutti i DLC e le due espansioni - Hearts of Stone e Blood & Wine - pubblicati dopo il lancio originario. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a scoprire cosa ne pensa del gioco il nostro Francesco Fossetti nell'anteprima di The Witcher 3 per Switch dalla Gamescom 2019.