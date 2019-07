The Witcher 3: creata una Nintendo Switch dedicata al gioco!

Nel corso dell'E3 2019, il Nintendo Direct trasmesso in occasione della fiera losangelina ha ufficializzato con un primo trailer l'arrivo di THe Witcher 3 Wild Hunt su Nintendo Switch.

La notizia ha fatto la felicità di molti videogiocatori, che non vedono l'ora di poter vestire i panni del carismatico Geralt di Rivia anche sulla console ibrida. Un utente in particolare sembra tuttavia essere stato eccezionalmente lieto dell'annuncio, tanto da decidere di trasformare completamente la propria Nintendo Switch. Il Redditer "Lestats-Mods-com" ha infatti modificato la console della Grande N, creandone così una vera e propria "The Witcher 3 Edition". In particolare, sono state apportate modifiche sia alla dock di Nintendo Switch sia ai Joy-Con. Il risultato, bisogna ammetterlo, è piuttosto notevole! Potete verificarlo voi stessi tramite i post pubblicati dall'abile videogiocatore su Reddit, all'interno dei quali viene immortalata questa speciale console. Cosa ne dite, vi piace?



Vi ricordiamo che la versione per Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt è ad oggi priva di una data di pubblicazione precisa. Tuttavia, la pubblicazione del gioco resta attesa nel corso del 2019. La realizzazione del porting è affidata al team di Saber Interactive, che lavora stretto contatto con CD Projekt RED. Proprio quest'ultima ha recentemente accennato alla possibile implementazioni di alcuni comandi touch nella fase post lancio.