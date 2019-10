The Witcher 3 su Switch: video gameplay mostrano il framerate in modalità TV e portatile

Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli sul framerate della versione Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt? Grazie ad alcuni nuovi video gameplay è ora possibile dare un'occhiata al comparto tecnico del gioco.

I due filmati, pubblicati sul canale YouTube ContraNetwork, ci mostrano i primi minuti del titolo CD Projekt RED sia in modalità docked, sia portatile e ne evidenziano pregi e difetti per quello che riguarda risoluzione e framerate. Come potete ben vedere, a soffrire di più per via dell'hardware non particolarmente performante della console ibrida Nintendo è la risoluzione, mentre il quantitativo di fotogrammi al secondo risulta essere piuttosto stabile ad eccezione di qualche caso isolato, in cui la maggior confusione a schermo dà vita a delle lievi incertezze.

Prima di lasciarvi ai video di gameplay che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch di The Witcher 3 è ora disponibile sugli scaffali di tutti i negozi e sull'eShop in formato digitale.

Avete già letto la nostra recensione di The Witcher 3 su Switch? Di recente sono inoltre stati pubblicati dei video nei quali viene fatto un confronto tra le versioni PS4, PC e Nintendo Switch di The Witcher 3.