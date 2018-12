The Witcher 3, Tekken 7 e Ni No Kuni 2 tra le nuove offerte di Natale GameStop

Ci avviciniamo a grandi passi verso il Natale e continuano le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop Italia: la nota catena propone anche oggi quattro giochi in promozione, oltre a sconti su PS4 Slim, Xbox One S e Nintendo Switch.

Tra i giochi in offerta troviamo Tekken 7 a 30.98 euro, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno a 34.98 euro e The Witcher 3 Game of the Year Edition a 20.98 euro, oltre a Naruto to Boruto Shinobi Striker a 40,98 euro.

In promozione anche le console: PS4 Slim 500 GB a 199.99 euro, Xbox One S 1TB con Battlefield V e Gears Of War 4 a 249.98 euro e Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe a 329,99 euro.

Le offerte indicate sono valide solamente per la giornata di oggi (lunedì 10 dicembre) online su GameStop.it e nei punti vendita della catena, fino ad esaurimento scorte.