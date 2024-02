The Witcher 3: texture da urlo nel video dell'edizione NextGen della mod HD Reworked

Lo sviluppo della mod HD Reworked NextGen di The Witcher 3 procede spedito: gli autori di questa ambiziosa espansione fan made gratuita pubblicano un nuovo video confronto tra il comparto grafico del kolossal ruolistico originario e le texture 'attualizzate' dai modder.

L'ultimo progetto amatoriale firmato dal creatore di contenuti e youtuber conosciuto come Halk Hogan parte dal già ottimo comparto tecnico della versione più aggiornata di The Witcher 3 Wild Hunt per innalzarne ulteriormente l'asticella grafica, il tutto senza sviare dalla direzione artistica primigenia di CD Projekt RED.

Basta dare un'occhiata al nuovo video, d'altronde, per accorgersi dell'impegno profuso dagli autori della nuova versione della celebre mod grafica HD Reworked di TW3: il balzo in avanti rispetto all'attuale edizione dell'avventura dello Strigo è innegabile, prova ne siano le texture ricostruite per il terreno, gli oggetti in legno e le architetture del villaggio di Kaer Trolde.

I lavori sulla Next Gen Edition di HD Reworked Progect, ad ogni modo, non sono ancora conclusi: Halk Hogan esorta gli emuli di Geralt di Rivia a provare in anteprima alcune delle modifiche promesse da questo DLC amatoriale scaricando dalle pagine di NexusMods la versione preliminare che si limita ad 'attualizzare' l'aspetto e le texture delle rocce (vi lasciamo il link in calce alla notizia). Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro ultimo approfondimento sulle migliori mod di The Witcher 3 da scaricare gratis, con le espansioni amatoriali più interessanti per chi desidera elevare ulteriormente l'esperienza grafica, ludica, narrativa e contenutistica del già ricchissimo GDR open world di CD Projekt.