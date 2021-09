The Witcher 3 si tinge di next-gen: nuovo video in 8K su RTX 3090 con oltre 50 mod

In attesa che sia direttamente CD Projekt RED a distribuire l'aggiornamento per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, The Witcher 3: Wild Hunt si affaccia sulla next-gen grazie al lavoro del canale YouTube Digital Dreams.

Vi avevamo già mostrato in azione l'action-RPG dedicato alle gesta di Geralt in 8K su una scheda grafica RTX 3090 con oltre 50 mod, ma Digital Dreams ha ben deciso di mostrare altre spettacolari sequenze del suo reshade, peraltro arricchito da una replica del Ray Tracing. Che si tratti delle umili strade di Velen, dell'isola di Skellige o della nobile Toussaint, c'è sempre qualcosa di diverso da apprezzare in ogni singola area di The Witcher 3, specialmente se la scena dei modder continua instancabilmente a migliorare il comparto grafico del gioco di CD Projekt.

Se siete interessati a provare in prima persona il contenuto, vi basterà raggiungere la sua pagina dedicata su Nexus Mod ed avviare il download. Il creatore ha specificato che i file sono compatibili con la versione vanilla del gioco ma anche con alcune mod dedicate al sistema dell'illuminazione come WLM, Phoenix, e STLM.



CD Projekt RED ha recentemente ribadito la propria intenzione di pubblicare gli update next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt entro il 2021, ma non è da escludere che il tutto slitti al prossimo anno.