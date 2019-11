The Witcher 3: la titanica mod Enhanced Edition si aggiorna con tantissime migliorie

Gli sviluppatori dilettanti che hanno dato forma a The Witcher 3 Enhanced Edition, uno dei progetti fan made più famosi e apprezzati del kolossal ruolistico di CD Projekt, annunciano che la nuova versione della loro mod è finalmente disponibile e può essere scaricata in via del tutto gratuita su PC.

La versione 4.75 di W3EE rappresenta uno degli aggiornamenti più corposi della mod, sia in funzione delle novità contenutistiche che degli interventi compiuti per migliorare e ottimizzare gli strumenti aggiuntivi introdotti dai modder.

Grazie a questo nuovo update, infatti, assistiamo alla completa riformulazione del menù di selezione dei parametri configurabili di W3EE, con modifiche che promettono di rendere decisamente più semplice la personalizzazione di elementi come "l'intrusività" dei singoli componenti grafici che compongono l'HUD a schermo.

I modder al seguito di Sir Reaperrz spiegano inoltre di aver risolto tutta una serie di bug e di glitch riscontrati dagli appassionati in questi mesi, apportando di concerto con questi interventi correttivi anche un aggiornamento e un ribilanciamento complessivo delle abilità di Geralt di Rivia, dell'intelligenza artificiale dei nemici e di diversi altri fattori che incidono sull'esperienza di gioco.

In calce alla notizia trovate il link al sito di NexusMods da cui potrete scaricare gratis la mod su PC e un video esplicativo che illustra le novità introdotte nel sistema di combattimento di The Witcher 3 Wild Hunt dal progetto fan made della Enhanced Edition.