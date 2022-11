The Witcher 3 si trasforma su PS5 e Xbox Series X: le immagini comparative

Le novità della patch next gen di The Witcher 3 si sono finalmente mostrate in azione in un ricco appuntamento dedicato, che ha alzato il sipario sul ritorno in scena di Geralt di Rivia su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sulle ultime console di casa Sony e Microsoft, lo Strigo tornerà in azione in forma smagliante, con un importante upgrade grafico e supporto al Ray Tracing. Con la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, la Caccia Selvaggia torna a correre a pieno ritmo, per un'avventura da (ri)vivere anche sui nuovi hardware.



Per farsi un'idea dell'entità del lavoro di aggiornamento svolto sul titolo da CD Projekt RED, risulta utile dare uno sguardo a diverse immagini comparative. Grazie alla galleria di screenshot che trovate in calce a questa news, è possibile mettere a diretto confronto la versione originale di The Witcher 3: Wild Hunt e il suo upgrade nex-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'impatto è certamente di rilievo, sia in termini di sistema di illuminazione sia di risoluzione e pulizia dell'immagine.

Nel frattempo, lo ricordiamo, procedono i lavori legati alla realizzazione di un remake in Unreal Enigne 5 del primo The Witcher. Il progetto consentirà al pubblico più giovane di recuperare la prima avventura di Geralt firmata dagli autori di CD Projekt RED.