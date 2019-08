The Witcher 3: trasformare Geralt in Henry Cavill? Ci pensa una mod!

La community di Modder è particolarmente attiva su The Witcher 3: Wild Hunt, che è diventato nel tempo protagonista di diverse creazioni da parte dei fan delle avventure dello Strigo.

Tra le ultime, oltre ad una mod dedicata agli incantesimi, ne troviamo una interamente dedicata...all'attore Henry Cavill. Sull'onda dell'attesa della pubblicazione della serie Netflix dedicata proprio all'universo di The Witcher, l'utente noto con il nickname di "Adnan4444" ha infatti dato vita ad una mod che vi consente di sostituire le fattezze del Geralt di Rivia creato dal team di CD Project Red con quelle di Cavill. Il risultato è sicuramente interessante: potete averne un primo esempio grazie all'immagine di apertura di questa news, che mostra il "nuovo" volto dello Strigo. Che cosa ve ne pare?



Come noto, Henry Cavill interpreterà Geralt di Rivia all'interno della nuova ed intrigante produzione targata Netflix. I videogiocatori e gli appassionati di serie TV hanno potuto averne un assaggio nel corso del mese di luglio, quando è stato pubblicato il primo teaser trailer di The Witcher. Quest'ultimo ha concesso al pubblico di dare un primo sguardo a personaggi, ambientazioni ed atmosfere di questa nuova trasposizione delle vicende dello Strigo. Per maggiori informazioni su quest'ultima, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un'analisi del primo trailer di The Witcher, a cura di Luciano Moscariello.