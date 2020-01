The Witcher 3: dove trovare il set armatura del Lupo e i potenziamenti

L'equipaggiamento della scuola del Lupo è uno dei set armatura più ambiti di The Witcher 3: Wild Hunt. In questa mini-guida vi mostriamo come ottenerlo, e dove trovare i diagrammi di potenziamento per portarlo al grado perfetto.

Sulle nostre pagine vi avevamo già spiegato dove trovare il set armatura del Gatto. Il procedimento per ottenere il set armatura della scuola del Lupo è lo stesso: per prima cosa bisogna trovare il set armatura di base, e successivamente i relativi diagrammi di potenziamento sparsi per la mappa. Vi mostriamo dove trovarli tutti.

Dove trovare il set armatura della scuola del Lupo in The Witcher 3

Il set armatura della scuola del Lupo è composto da sei pezzi di equipaggiamento: una spada d'argento, una spada d'acciaio, un'armatura, un paio di stivali, un paio di guanti e un paio di pantaloni. Per trovarli tutti vi basta consultare il video riportato in cima, dove vengono mostrate le posizioni esatte dei sei pezzi di equipaggiamento in questione. Dopo averli trovati tutti, potete mettervi alla ricerca dei potenziamenti per portare il set armatura della scuola del Lupo al grado Perfetto.

Dove trovare i potenziamenti del set armatura della scuola del Lupo in The Witcher 3

Ottenendo i diagrammi di potenziamento potete migliorare il vostro set armatura della scuola del Lupo. Trovateli tutti e sarete in grado di portare il set armatura al livello Perfetto e aumentare al massimo le statistiche complessive del set. Per trovare tutti i diagrammi in questione vi basta guardare i tre video riportati in calce, dove vi viene mostrata la loro posizione esatta all'interno della mappa.

Parlando invece degli altri set armatura da Witcher, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere l'armatura del Grifone e come ottenere l'armatura dell'Orso.