The Witcher 3: dove trovare il set armatura della Manticora

Dopo avervi mostrato dove trovare l'equipaggiamento della Vipera Velenosa, in questa mini-guida di The Witcher 3 vi spieghiamo come ottenere il set armatura della scuola della Manticora, set che può essere trovato solo nell'espansione Blood & Wine.

Al contrario di altri set da Witcher come l'armatura del Lupo che può essere ottenuta nel gioco base, l'equipaggiamento della scuola della Manticora può essere trovato solo nell'espansione Hearts of Stone. Di seguito vi spieghiamo come ottenerlo.

Dove trovare il set armatura della Manticora in The Witcher 3: Blood & Wine

L'equipaggiamento della scuola della Manticora è composto da sei pezzi: una spada d'acciaio, un'armatura, un paio di pantaloni, un paio di stivali, una spada d'argento e un paio di guanti.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, i sei pezzi del set armatura della Manticora possono essere trovati in giro per la mappa, esplorando il Ducato di Toussaint. Vi invitiamo a guardare il video per individuare facilmente la posizione dei sei pezzi di armatura in questione. Dopo averli trovati tutti, non vi resta che recarvi dal grande maestro del Ducato per craftare il tutto.

