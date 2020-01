The Witcher 3: dove trovare il set armatura dell'Orso base e perfetto

Dopo avervi spiegato come ottenere il set armatura del Grifone, in questa mini-guida di The Witcher 3 vi mostriamo dove trovare il set armatura della scuola dell'Orso, e come ottenere tutti i potenziamento per portarlo al grado Perfetto.

I set da Witcher sono tra le armature più potenti che potete procurarvi in The Witcher 3: Wild Hunt. Di seguito vi spieghiamo come ottenere il set armatura base della scuola dell'Orso, e in seguito dove trovare tutti i potenziamenti per aumentarne al massimo le statistiche in combattimento.

Dove trovare il set armatura dell'Orso in The Witcher 3

Il set armatura della scuola dell'Orso è composto da sette pezzi di equipaggiamento: una spada d'acciaio, una spada d'argento, una balestra, un'armatura, un paio di stivali, un paio di pantaloni e un paio di guanti. Per trovarli tutti vi basta consultare il video riportato in cima, dove vengono mostrate le posizioni esatte dei sette pezzi di equipaggiamento in questione. Dopo averli ottenuti tutti, potete mettervi alla ricerca dei potenziamenti per portare il set armatura della scuola dell'Orso al grado Perfetto.

Dove trovare i potenziamenti del set armatura dell'Orso in The Witcher 3

Trovando i diagrammi di potenziamento sarete in grado di migliorare il vostro set armatura della scuola dell'Orso. Trovandoli tutti, porterete il set armatura al livello Perfetto, aumentando al massimo le statistiche complessive del set. Per trovare tutti i diagrammi di potenziamento vi basta guardare i tre video riportati in calce, dove vi viene mostrata la loro posizione esatta all'interno della mappa.

Anche voi vi siete avvicinati al GDR di CD Projekt Red grazie alla serie tv di The Witcher? Se state cogliendo l'occasione per riscoprirlo o rigiocarlo, potreste trovare molto interessante la nostra guida che vi spiega come godersi The Witcher 3 dopo aver visto lo show di Netflix.