The Witcher 3: l'ultima mod aggiunge le animazioni fluide della demo E3 2014

Il programmatore amatoriale DreLL47 conferma l'avvenuta pubblicazione della sua mod gratuita di The Witcher 3 Wild Hunt che reintroduce le splendide animazioni ammirate nel video dell'E3 2014.

Dopo diversi mesi di sviluppo, il modder riesce così a esaudire il suo sogno di ridare a Geralt di Rivia le fluide animazioni osservate nei combattimenti che lo hanno visto protagonista durante la dimostrazione di The Witcher 3 sul palco della conferenza Microsoft dell'E3 2014.

La mod in questione è compatibile con la versione originaria di The Witcher 3 su PC, con le espansioni e con la Enhanced Edition del capolavoro ruolistico di CD Projekt. Attraverso questa patch, il sistema di movimento e combattimento dello Strigo viene stravolto dall'introduzione di quattro animazioni inedite che vanno a sostituire la camminata e lo sprint "classico" di Geralt.

Grazie a questa mod è possibile anche attivare delle mosse inedite per la schivata elusiva, per la capriola e per le animazioni di salto e di indagine, in quest'ultimo caso con un diverso stile di camminata mentre lo Strigo si serve del suo "sesto senso" per raccogliere indizi nell'area a lui circostante.

Andando a cambiare "solo" le animazioni, la patch amatoriale di DreLL47 vanta la piena compatibilità con tutte le altre mod grafiche del kolossal GDR, come quella che ricrea la grafica oscura di The Witcher 3 ai VGX 2013.