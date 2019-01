The Witcher 3: una nuova mod migliora le animazioni del combattimento su PC

Nonostante The Witcher 3: Wild Hunt abbia quasi quattro anni sul groppone, continua a ricevere le attenzioni di un cospicuo numero di giocatori, tra i quali sono compresi anche i modder.

Uno di questi, un certo ReaperAnon, ha creato una nuova mod denominata E3 Improved Combat Animations, che punta a migliorare le animazioni della spada usata in combattimento dello strigo Geralt di Rivia. Nello specifico, il modder afferma di aver aggiunto un ulteriore attacco per coprire in maniera più efficiente le distanze più brevi e ha rimosso gli attacchi rotanti stazionari. Inoltre, ha aggiunto delle combo alternative per armi come mazze e accette, utilizzate dai nemici.

Nel filmato in cima alla notizia potete farvi un'idea sulle animazioni in combattimento di Geralt. Se siete curiosi di scaricare e provare la mod, allora vi rimandiamo alla pagina dedicata su NexusMods. Per installarla è sufficiente estrarre i contenuti dell'archivio all'interno della cartella principale di The Witcher 3: Wild Hunt su PC.

I ragazzi di CD Project RED, intanto, continuano a lavorare a Cyberpunk 2077. Recentemente, abbiamo scoperto che tra le fonti d'ispirazione per il GDR figurano Blade Runner e Ghost in the Shell.