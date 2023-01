The Witcher 3, update in arrivo per la versione next-gen: dettagli da CD Projekt RED

Lo scorso dicembre CD Projekt RED ha pubblicato la versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, che si è quindi presentato in veste rinnovata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre a vedere aggiornata anche la sua versione PC.

Sebbene il lavoro svolto dallo studio polacco sia stato di indubbio spessore, come conferma anche la nostra recensione di The Witcher 3 Next-Gen, non è comunque mancato qualche inconveniente di natura tecnica, in particolare per quanto riguarda la versione PC. Un follower su Twitter ha per l'appunto fatto notare che in quest'ultima edizione continuano ad essere presenti problemi di performance, ancora non risolti via patch. A rispondergli è stato Marcin Momot, global community director di CD Projekt RED, che ha fornito un interessante aggiornamento sull'arrivo di un nuovo update.

"Abbiamo lavorato silenziosamente a questo update per The Witcher 3 next-gen e sembra che siamo nelle fasi finali. Non dovrebbe mancare ancora molto prima che venga pubblicato, condivideremo maggiori informazioni non appena potremo!", afferma Momot lasciando intendere che la patch sia ormai prossima al suo debutto, sebbene per adesso non è chiaro quanto tempo manchi ancora.

In attesa dunque di scoprire quando arriverà l'update e cosa migliorerà, potete scoprire 5 curiosità su The Witcher 3 che potreste non aver mai sentito prima.