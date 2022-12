The Witcher 3: l'update next-gen impressiona 'enormemente' Digital Foundry

Abbiamo già dato uno sguardo ad una video comparativa incentrata sulle migliorie di The Witcher 3 in versione next-gen, ma Digital Foundry è puntualmente intervenuta per analizzare nel dettaglio tutte le aggiunte a cui ha lavorato CD Projekt per ringiovanire la conclusione della trilogia dedicata a Geralt di Rivia.

I tech enthusiast britannici hanno avuto modo di esaminare le modifiche apportate dal team polacco con l'aggiornamento next-gen dell'action-RPG, e si sono detti ben impressionati dal lavoro svolto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

"The Witcher 3 su PS5 e Series X ci ha impressionato enormemente nelle quattro ore in cui l'abbiamo giocato, e non solo negli aggiornamenti visivi, che includono vegetazione rielaborata, texture 4K e modelli di qualità superiore. Ci sono anche significativi miglioramenti della quality of life, come una telecamera rivista e controlli più veloci per l'uso dei segni, gli incantesimi dell'universo di Witcher. Tutto sommato, il gioco sembra davvero migliore che mai".

La quality mode del gioco offre 30 fotogrammi al secondo ed fa uso del ray tracing, con un "effetto di trasformazione" su alcune scene grazie a effetti di luce notevolmente migliorati. Nel frattempo, la modalità performance a 60fps è descritta come "un'ottima alternativa". Oltre al frame rate, l'unica differenza tra le due impostazioni grafiche è l'inclusione del ray tracing, che non è disponibile quando si gioca a 60 fps. Entrambe le modalità offrono tutte le texture e gli asset migliorati dell'aggiornamento, in risoluzione 4K (con scaling dinamico). Come unica nota dolente dell'analisi, Digital Foundry ha dichiarato di essere incappata in qualche calo - seppur sporadico e trascurabile - di framerate nella modalità a 60fps.

In attesa di tornare a vestire i panni dello Strigo, vi rimandiamo al nostro riassunto della saga di The Witcher.