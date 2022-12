The Witcher 3: l'update next-gen nasconde 'nuovi segreti e piccoli dettagli', dice CDPR

Il promettente update next-gen di The Witcher 3 è largamente atteso per le migliorie grafiche che l'ultimo capitolo della trilogia dedicata a Geralt di Rivia accoglierà a partire dal 14 dicembre. Nonostante abbia già mostrato un'anteprima di ciò che ci aspetta, CD Projekt dichiara che l'aggiornamento cela più di quanto si possa immaginare.

Sappiamo già come The Witcher 3: Wild Hunt si stia preparando all'introduzione di numerosissime aggiunte: ray tracing, texture 4K, modelli poligonali più elaborati, una telecamera più ravvicinata alle spalle di Geralt, un'interfaccia rivista per semplificare l'utilizzo dei segni, una mappa rivisitata, una quest inedita basata sulle vicende della serie TV prodotta da Netflix e molto altro ancora.

A queste informazioni già note si andranno ad aggiungere dei "segreti e piccoli dettagli" di cui CD Projekt non ha parlato e che non ha alcuna intenzione di svelare nemmeno in futuro, omettendoli persino dalle future patch notes.

"Abbiamo nascosto molti nuovi segreti e molti nuovi piccoli dettagli che vogliamo che le persone trovino ", ha dichiarato il narrative director Philip Weber ai microfoni di Eurogamer.net. "Ora Roach può camminare all'indietro. In realtà, se Roach è in piedi, adesso c'è anche un pulsante nascosto con cui è possibile farla scalciare. Oppure credo che Roach ora alzi la testa se ti trovi in acqua. Abbiamo provato a inserire molte di queste piccole cose che le persone possono semplicemente trovare, che non inseriremo nemmeno nelle patch notes".

Un ulteriore motivo per attendere con impazienza l'aggiornamento che sarà live su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch dal 14 dicembre. CD Projekt ha anche reso noto l'elenco delle mod compatibili con l'update next-gen di The Witcher 3.