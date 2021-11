The Witcher 3: l'update next-gen è ancora atteso per il secondo trimestre del 2022

CD Projekt ha appena pubblicato il resoconto finanziario relativo al terzo trimestre del 2021, che si è concluso lo scorso 30 settembre. In mezzo a tanti numeri, che parlano di una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2020 causata dall'aumento delle spese (il supporto di Cyberpunk 2077 costa), c'è stata anche una gradita conferma.

Lo studio polacco ha infatti colto l'occasione per ricordare a tutti i fan dello strigo che l'update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt su PS5 e Xbox Series X|S è ancora previsto per il secondo trimestre del 2022, ossia nel periodo compreso tra aprile e giugno del prossimo anno. Non ci sono quindi stati altri ritardi rispetto a quelli accumulati negli scorsi mesi, che a ottobre hanno spinto CD Projekt RED a rinviare l'aggiornamento curato in collaborazione con Saber Interactive, inizialmente previsto per quest'anno, al 2022. L'upgrade, ricordiamo, oltre alle ovvie migliorie grafiche rese possibili dagli hardware di PS5 e Xbox Series X|S, porterà con sé anche una serie di oggetti extra ispirati dalla serie Netflix con Henry Cavill, che il prossimo 17 dicembre debutterà con la seconda stagione.

Nessun cambiamento di piani neppure per Cyberpunk 2077, il cui aggiornamento next-gen è invece previsto per il primo trimestre del 2022 assieme alla grande patch 1.5.